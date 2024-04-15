الإثنين 15 أبريل 2024
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حوادث

مستعد أعمل البشعة.. أول ظهور للمتهم بخطف حبيبة الشماع داخل المحكمة (صور)

سائق أوبر المتهم
سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق".

وظهر المتهم خلال الجلسة بملابس بيضاء ممسكًا بمصحف في يديه، وسط حضور أمني وإعلامي مكثف لتغطية وقائع الجلسة.

واستمعت المحكمة لأقوال المتهم، الذي أنكر التهم الموجهة له، وقال: "والله العظيم ما حصل، أنا مستعد أعمل البشعة عشان تظهر براءتي قدام الناس".

سائق اوبر المتهم بقضية حبيبة الشماع

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

تحقيقات النيابة

وثبتت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها- محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، بيّن أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم جوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتين منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

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