صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات إسرائيلية بالجليل الغربي للاشتباه بتسلل مسيرة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بسماع صوت صفارات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية بالجليل الغربي للاشتباه بتسلل مسيرة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أنه ووفقا لتقييم الوضع، سيقوم الجيش في الأيام المقبلة بتجنيد نحو لوائين احتياطيين للمهام العسكرية في قطاع غزة، موضحا أن تجنيدهم سيسمح بمواصلة الجهد والاستعداد للدفاع عن دولة إسرائيل والحفاظ على أمن السكان".

ويواصل جيش الاحتلال إسرائيلي، حربه البرية والبحرية والجوية، على قطاع غزة المحاصر منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وقتل ما يقرب من 34 ألف شهيد وإصابة نحو 77 ألف آخرين.