الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز

فن

نور النبوى: الشركة المتحدة تمنح الشباب الموهوبين فرصًا ذهبية للوصول إلى العالمية

نور النبوي
نور النبوي

أعرب الفنان الشاب نور النبوي، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي يتلقاها على دوره في أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي، الذي لاقى رواجًا كبيرًا عبر منصات السوشيال ميديا طوال شهر رمضان، وحقق نسبة مشاهدة عالية ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الموسم الدرامي الرمضاني.

نور النبوي لـ"الدستور": الشركة المتحدة تمنح الشباب الموهوبين فرصًا ذهبية 

وأشاد "النبوي" بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تقديم أعمال فنية متنوعة ومبهرة للجمهور، من أجل الارتقاء بالذوق الفني العام، مشيرًا إلى أن الشركة تحرص على مناقشة جميع قضايا المجتمعية والسياسية والإنسانية في الأعمال الفنية التي تعرض على شاشتها طوال العام، كما أنها تفتح الأبواب وتمنح الشباب الموهوبين فرصا ذهبية وتدعمهم من خلال تقديمهم لأدوار البطولة، والوصول إلى العالمية، كما تفتح مساحات كبيرة، لإبراز المواهب الفنية، والتي تصبح محط أنظار الجميع، وتكون بوابة انطلاق عالمية للموهوبين.

النبوي: سعيد بتكرار التعاون مع المخرج محمد سلامة 

وأعرب النبوي، عن فخره بالتعاون مع المخرج محمد سلامة، خلال مسلسل إمبراطورية ميم، مؤكدًا أنه الذي رشحه لتجسيد شخصية مروان مختار أبو المجد، معربًا عن سعادته بتكرار التعاون بعد نجاح مسلسل راجعين يا هوى فى رمضان 2022 قائلا: العمل مع الأستاذ محمد سلامة ممتع للغاية، مخرج يعطى الممثل طاقة كبيرة ويهتم بكل التفاصيل لتقديم العمل فى أبهى صورة للجمهور.

قصة وأحداث إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم، ضم 30 حلقة وهو ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية، والعمل مأخوذ عن القصة القصيرة التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها في عمل سينمائي في السبعينيات بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وقام بالمعالجة الدرامية للمسلسل وكتابة السيناريو والحوار الكاتب والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.

صناع وأبطال إمبراطورية ميم 

وشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم أمام النجم خالد النبوي، مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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