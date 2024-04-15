ماعاكستهاش ولا خطفتها.. أقوال المتهم فى قضية "فتاة الشروق" أمام النيابة

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق حبيبة الشماع، والتي أثارت جدلًا في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

وتزامنًا مع أولى جلسات محاكمة المتهم اليوم، نسرد خلال التقرير التالي تفاصيل أقوال سائق أوبر المتهم أمام النيابة العامة في التحقيقات.

في بداية التحقيقات، أنكر السائق المتهم الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً: "ما عاكستهاش ولا خطفتها هخطفها إزاي وأنا ماشي على طريق وفي ناس وعربيات.. اللّي حصل إني شغّال سائق خاص عند دكتور في منطقة التجمع الأول، وبعد ما الدكتور طلب مني أوصله مستشفى عشان يزور حماه، قالي روّح إنت النهاردة بدري ساعتين، فشغلت تطبيق أوبر وقلت اشتغل الساعتين دول وجالي ريكويست من حبيبة الشماع، بنت في التجمع الأول وعاوزة تروح التجمع الخامس، فقبلت الطلب وركبت معايا العربية، وقعدت في الكنبة اللي ورا".

وأضاف سائق أوبر في واقعة فتاة الشروق: "كنت مولع سيجارة وكنت بطفي السجاير في طفاية العربية، عشان كده كان فيه ريحة دخان، ففتحت الشباك عشان الريحة فحسيت بالبرد، فقفلته تاني، فكانت ريحة الدخان لسة موجودة، عشان كده استخدمت زجاجة برفان اشتريتها من واحد بتاع منظفات فاتح جنبي في منطقة البراجيل، والبنت لما شافتني برش برفان خافت مني وكلمت مامتها".

وأوضح السائق فى أقواله: "البنت وهى بتكلم مامتها كنت أنا مشغل الكاسيت وكان صوته عالي جدًا، فهي زعقت فيا جامد وقالتلي وطّي الكاسيت، فأنا قولتلها حاضر هوطّيه ومكنتش سامعك، لقيتها فتحت الباب ورمت نفسها وأنا كنت سايق على سرعة 100 بطريق السويس".

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.