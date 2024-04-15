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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزارة الطاقة الأوكرانية: جهود عام كامل لإصلاح منشآتنا تم تقويضها بهجمات روسية

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت نائبة وزير الطاقة الأوكراني، سفيتلانا جرينشوك، إن الجهود التي بذلتها البلاد طوال عام كامل لإصلاح واستعادة منشآت الطاقة قد تم تقويضها بسبب عدة هجمات روسية في غضون أيام قليلة.

 

وأضافت نائبة وزير الطاقة الأوكراني لتلفزيون أمريكي: "لقد تغيرت التكتيكات، ولسوء الحظ، ليس للأفضل بالنسبة لنا، في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، وفي أسابيع قليلة من هذه الهجمات الروسية الضخمة - تقريبًا كل جهودنا التي استمرت لمدة عام تم تقويضها".

 

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال،  الخميس الماضي، إن ضربة مشتركة وجهت إلى البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وأبلغت شركة "تسنتر إينيرجو" عن التدمير الكامل لمحطة تريبيلسكا الحرارية للطاقة.

 

وأفادت شركة "تسنتر إينيرغو" الأوكرانية، يوم 11 أبريل الجاري، عن التدمير الكامل لمحطة "تريبوليه" الكهروحرارية في مقاطعة كييف.

 

وقالت الشركة: "نتيجة للهجوم الصباحي الذي شنته روسيا، تم تدمير محطة "تريبوليه" للطاقة الحرارية في مقاطعة كييف بالكامل"، وفقا لقناة "Public" التلفزيونية الأوكرانية.

 

وأوضحت الشركة أن "حريقا واسع النطاق وقع في ورشة التوربينات بالمؤسسة، وتواصل خدمات الطوارئ العمل على إخماد الحريق"، وأكدت أن عمال المحطة لم يصابوا بأذى.

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