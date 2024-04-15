أسعار الذهب اليوم فى آخر تحديث.. عيار 21 محليًا وعالميًا

يواصل الكثير من الأشخاص البحث عن أسعار الذهب اليوم بعد أن شهد تحركات في السوق المحلي خلال اليومين الماضيين وتراجعا عالميا، حيث يهتم الكثير بمعرفة آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في ظل الإقبال الكبير من قبل المواطنين على محلات الصاغة لشراء شبكات الزفاف في هذه الفترة من العام.

أسعار الذهب اليوم

واليكم أسعار الذهب اليوم للعيارات الثلات 18 و21 و24 الأكثر انتشارا في آخر تحديث لها دون أضافة المصنعية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 2811 جنيهًا مصريًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3280 جنيهًا مصريًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل اليوم في أخر تحديث نحو 3749 جنيهًا مصريًا.



أسعار العملات الذهبية اليوم

العملة الذهبية الوزن (جرام) السعر (جنيه) ربع جنيه ذهب 2 جرام 6560 جنيها نصف جنيه ذهب 4 جرامات 13120 جنيها جنيه ذهب 8 جرامات 26240 جنيها 5 جنيهات ذهب 40 جراما 131200 جنيه



وتتوفر القطع الذهبية بتلك الأوزان من عيار 21، حيث يضاف إليها المصنعية حسب كل قطعة ووزنها كما أنها يكون لها عائد من المصنعية عند بيعها مرة أخرى بما يعرف بـ"الكاش باك" شريطة الحفاظ على القطعة الذهبية في غلافها الخاص بها.

السبائك الذهبية

وتتوفر للمستهلكين الراغبين في الادخار أو الاستثمار في المعدن الأصفر أوزان مختلفة من السبائك الذهبية لتتناسب مع حاجة كل شخص تبدأ من وزن جرام واحد مروا بأوزان خفيفة، ومن ثم الوصول إلى أوزان أكبر تصل إلى الكيلوجرام وهي تتكون من عيار 24.

سعر الذهب عالميا

سعر الأونصة الذهبية عالميًا والمعروف أيضًا بسعر الذهب على "الشاشة" يبلغ حاليًا 2344 دولارًا أمريكيًا ويعتبر سعر الأونصة الذهبية على شاشة البورصة العالمية مؤشرًا مهمًا لأسعار الذهب العالمية ويتأثر بعوامل عدة من بينها الاقتصاد العالمي، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية، وحالة الأسواق المالية.

كما يتم تحديث سعر الأونصة الذهبية على الشاشة بشكل مستمر خلال جلسات التداول، ويستخدم كمؤشر مرجعي لأسعار الذهب في الأسواق العالمية.