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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أسعار الذهب اليوم فى آخر تحديث.. عيار 21 محليًا وعالميًا

الذهب
الذهب

يواصل الكثير من الأشخاص البحث عن أسعار الذهب اليوم بعد أن شهد تحركات في السوق المحلي خلال اليومين الماضيين وتراجعا عالميا، حيث يهتم الكثير بمعرفة آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في ظل الإقبال الكبير من قبل المواطنين على محلات الصاغة لشراء شبكات الزفاف في هذه الفترة من العام.

أسعار الذهب اليوم

واليكم أسعار الذهب اليوم للعيارات الثلات 18 و21 و24 الأكثر انتشارا في آخر تحديث لها دون أضافة المصنعية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

 سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 2811 جنيهًا مصريًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3280 جنيهًا مصريًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24  اليوم 

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل اليوم في أخر تحديث نحو 3749 جنيهًا مصريًا.
 

أسعار العملات الذهبية اليوم

العملة الذهبيةالوزن (جرام)السعر (جنيه)
ربع جنيه ذهب2 جرام 6560 جنيها
نصف جنيه ذهب4 جرامات 13120 جنيها
جنيه ذهب8 جرامات 26240 جنيها
5 جنيهات ذهب40 جراما 131200 جنيه

 

 

 


 وتتوفر القطع الذهبية بتلك الأوزان من عيار 21، حيث يضاف إليها المصنعية حسب كل قطعة ووزنها كما أنها يكون لها عائد من المصنعية عند بيعها مرة أخرى بما يعرف بـ"الكاش باك" شريطة الحفاظ على القطعة الذهبية في غلافها الخاص بها.

السبائك الذهبية

وتتوفر للمستهلكين الراغبين في الادخار أو الاستثمار في المعدن الأصفر أوزان مختلفة من السبائك الذهبية لتتناسب مع حاجة كل شخص تبدأ من وزن جرام واحد مروا بأوزان خفيفة، ومن ثم الوصول إلى أوزان أكبر تصل إلى الكيلوجرام وهي تتكون من عيار 24. 

آخر تحديث سعر الذهب اليوم في مصر 2024

أسعار الذهب عالميا اليوم السبت 13 أبريل 2024

سعر الذهب عالميا 

سعر الأونصة الذهبية عالميًا والمعروف أيضًا بسعر الذهب على "الشاشة" يبلغ حاليًا 2344 دولارًا أمريكيًا ويعتبر سعر الأونصة الذهبية على شاشة البورصة العالمية مؤشرًا مهمًا لأسعار الذهب العالمية ويتأثر بعوامل عدة من بينها الاقتصاد العالمي، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية، وحالة الأسواق المالية. 

كما يتم تحديث سعر الأونصة الذهبية على الشاشة بشكل مستمر خلال جلسات التداول، ويستخدم كمؤشر مرجعي لأسعار الذهب في الأسواق العالمية.

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