الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الجزائر: السلم والأمن يتحقق من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال نائب المندوب الجزائري بالأمم المتحدة، إن أي هجوم على رفح الفلسطينية مرفوض تماما ويجب تجنب حدوثه، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف نائب المندوب الجزائري بالأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن: "أي هجوم على رفح الفلسطينية مرفوض تماما ويجب تجنب حدوثه".

وأشار إلى أن السلم والأمن يتحقق من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه.

وأكد نائب المندوب الجزائري بالأمم المتحدة: "نحذر من العواقب الوخيمة لتوسع النزاع في الشرق الأوسط".

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المندوب الجزائري عاجل القاهرة الإخبارية رفح الفلسطينية

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