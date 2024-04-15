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تحقيقات ومتابعات

العين فلقت الحجر.. نهاية ماساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

البلوجرز محمد وسارة
البلوجرز محمد وسارة

اشتهر البلوجرز محمد وسارة بتقديم المحتويات الخاصة بتذوق الأطعمة الشهية على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعلهما يحصدان مئات الآلاف من المشاهدات والمتابعين على قناتهم "crazy family" بمنصة يوتيوب، وبفضل تلك المشاهدات استطاعا جمع ثروة هائلة.

وتميز محتوى الزوجين بتقديم فيديوهات الأكل من أشهر المطاعم كمطاعم الفنانين، وأهم "برندات" الأكل في مصر، وبفضل تلك الفيديوهات استطاعا خلال وقت قصر عمل محتوى ناجح، يحظى بإعجاب الجميع وجعلهما ينتظران بفارغ الصبر المحتوى القادم.

وقررا مؤخرًا اعتزال السوشيال ميديا بإغلاق جميع قنواتهما على الإنترنت، وتروي سارة سبب ذلك قائلةً: "محمد ترك البيت قبل أيام من شهر رمضان، وكان دائما ما يشتكي من الألم والوجع إلى جانب الشعور بالصداع والغثيان، وظل ذلك الآلم إلى أن اشتدت الآلام عليه يوم وقفة عيد الفطر المبارك، فقرررنا الذهاب إلى المستشفى، وفي منتصف الطريق اشتعلت النيران بالعربية، وظلت المشكلات تلحق بينا؛ حتى قررنا غلق القنوات، فعادت حياتنا السعيدة مرة أخرى.

البلوجرز محمد وسارة منصة يوتيوب المشاهدات الأطعمة الشهية المطاعم

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