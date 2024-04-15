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تحقيقات ومتابعات

المؤلف وائل حمدى يكشف كواليس مسلسل "بابا جه" (فيديوجراف)

المؤلف وائل حمدي
المؤلف وائل حمدي

كشف المؤلف وائل حمدي، كواليس عمل مسلسل "بابا جه"، موضحًا أن الفنان أكرم حسني هو صاحب فكرة المسلسل من الأساس، وأن العمل مقتبس من طبيعة أحداثه.

المؤلف وائل حمدى: استغرقنا 5 أشهر فى كتابة "بابا جه".. وأكرم حسنى صاحب فكرة العمل

وأعرب «حمدي»، عن سعادته بنجاح مسلسل "بابا جه" وردود الفعل الإيجابية من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، مرجعًا ذلك لسهولة تناول أحداثه علاقة الآباء والأبناء في إطار كوميدي، يشرح صدر المشاهد بالبهجة دون شعور بالملل. 

وأشاد المؤلف، بتجربة المسلسلات الـ 15 حلقة، وبدور شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتًا إلى أن هذه النوعية من المسلسلات يمكن تنفيذها بشكل أفضل في ظروف الانتاج الرمضاني، خاصةً وأن التحضير للأعمال الرمضانية يبدأ مع انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، وبالتالي جودة وشكل العمل سيصبح أفضل من حيث الضغط والوقت، كما تحرص هذه النوعية من المسلسلات على تواجد أكبر عدد من المخرجين وتعطي فرصة للفنانين والعاملين وراء الكاميرًا؛ لطرح أكبر قدر من الافكار المتنوعة التي تفيد المجتمع.

المؤلف وائل حمدي مسلسل بابا جه الفنان أكرم حسني الجمهور التواصل الاجتماعي

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