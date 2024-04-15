حالة الطقس اليوم الإثنين 15-4-2024 فى مصر ودرجات الحرارة بالإسكندرية والمحافظات

مع بداية يوم جديد يشغل المواطنين قبل التحرك من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الاثنين 15-4-2024 في مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 15 أبريل 2024.

حالة الطقس اليوم الإثنين 15-4-2024 في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، طقس دافئ على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد إلى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

أشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إلى أنه ستكون شبورة مائية بداية (من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا تقريبا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة على مناطق من مدن القناة وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وحذرت الأرصاد من نشاط الرياح الثلاثاء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الأمواج يكون من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح تكون من شمالية غربية لشمالية شرقية.

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الظواهر الجوية لحالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فستكون معتدلة وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

وكما كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:20