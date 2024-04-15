العودة إلى الحياة.. صندوق مكافحة الإدمان يطلق حملات توعوية بمخاطر التعاطى

خلال السنوات الماضية حقق صندوق مكافحة الإدمان تطورًا كبيرًا في تراجع معدلات التعاطي والإدمان في مصر، ولاسيما بين فئات السن الصغيرة، من خلال العديد من المبادرات والبرامج المختلفة.

وفي سياق متصل، أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان استمرار التفاعل الكبير مع حملة "المخدرات هتجرك للنهاية.. ما تربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، من جانب الشباب والفئات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حملة "المخدرات هتجرك للنهاية.. ما تربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"

أسهمت الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث يتم توفير خدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة.

وحققت الحملة تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب وفئات السن الصغيرة، حيث بلغ عدد مشاهدي الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 26 مليون مشاهدة، كما تفاعل الكثير مع الحملة على "تويتر وفيسبوك وإنستجرام ويوتيوب".

وارتفع عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان الى 12 ألف مكالمة لتلقي العلاج من الإدمان بنسبه زيادة 500%، وذلك عقب انطلاق الحملة منذ أسبوعين وحتى الآن منهم 41.8% من سن 21 الى 30 عاما و37% من سن 31 الى 40 عاما و8.8% من سن 15 الى 20 عاما

الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي

وفي سياق متصل قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق مستمر في إطلاق الحملات والبرامج المعنية برفع الوعي لمخاطر التعاطي والإدمان خاصةً بعد النجاح الكبير للحملة الأخيرة التي أطلقها الصندوق "المخدرات هتجرك للنهاية.. أنت أقوى من المخدرات".

وأكد عثمان على أن الحملة كانت محط اهتمام خلال الفترة الماضية حيث تفاعل معها الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كما لا يزال استمرار التفاعل الكبير مع الحملة.

وأوضح عثمان أنه بعد إطلاق الحملة تضاعفت أعداد الأشخاص الراغبين في العلاج من التعاطي والإدمان، وذلك من خلال زيادة أعداد الرسائل والمكالمات عبر الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

أهداف البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان

يعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على مواجهة الظاهرة من خلال برامج وآليات تسعى لمحاصرة كل مظاهرها وملاحقة كافة المستجدات التي تطرأ على سياقها لوقاية شباب مصر من الوقوع في براثن المخدرات وحمايتهم من الانزلاق فيها ومد يد العون لمن يقع منهم في الإدمان للعودة به سليمًا معافًا ومشاركًا في تنمية مجتمعه

تهدف إدارة البرامج الوقائية بحسب الموقع الرسمي للصندوق إلى: