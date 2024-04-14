مجلس الأمن الإيرانى يبعث تهديدًا لإسرائيل: "إذا أرادت مواصلة عملياتها فستتلقى ردًا أقوى عشرات المرات"

قال مجلس الأمن القومي الإيراني، إنهم اتخذوا الحد الأدنى من الإجراءات "العقابية" وتجنبنا استهداف منشآت اقتصادية وبنى تحتية.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "استهدفنا مواقع عسكرية إسرائيلية في الهجوم ولا توجد عمليات أخرى على أجندتنا".

وتابع: "إسرائيل إذا أرادت مواصلة عملياتها فستتلقى ردا أقوى عشرات المرات".

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن إيران ووكلاءها عرضوا العراق واليمن ولبنان ومنطقة الشرق الأوسط للخطر، لافتا إلى أن إيران ووكلاءها شنوا هجوما شمل 350 عملية إطلاق فيها 60 طنا من الرؤس الحربية.

وأضاف: "خضنا معركة جوية معقدة وناجحة تمكنا فيها مع تخالف إقليمي من إحباط هجوم إيران، وإسرائيل لا تزال في حالة تأهب قصوى بعد هجوم إيران وأقرت خططا دفاعية".