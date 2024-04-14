إعلام إسرائيلى: تل أبيب تقرر الرد على هجوم إيران دون تحديد الموعد أو المكان

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلي، إن تل أبيب تقرر الرد على هجوم إيران دون تحديد الموعد أو المكان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن إيران ووكلاءها عرّضوا العراق واليمن ولبنان ومنطقة الشرق الأوسط للخطر، لافتًا إلى أن إيران ووكلاءها شنوا هجومًا شمل 350 عملية إطلاق فيها 60 طنًا من الرءوس الحربية.

وأضاف: "خضنا معركة جوية معقدة وناجحة تمكنا فيها مع تحالف إقليمي من إحباط هجوم إيران، وإسرائيل لا تزال في حالة تأهب قصوى بعد هجوم إيران وأقرت خططًا دفاعية".