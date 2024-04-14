بـ60 طنًا من الرءوس الحربية.. جيش الاحتلال يكشف كواليس الهجوم الإيرانى على إسرائيل

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن إيران ووكلاءها عرّضوا العراق واليمن ولبنان ومنطقة الشرق الأوسط للخطر، لافتًا إلى أن إيران ووكلاءها شنوا هجومًا شمل 350 عملية إطلاق فيها 60 طنًا من الرءوس الحربية.

وأضاف، خلال تصريحات عرضتها “القاهرة الإخبارية”: "خضنا معركة جوية معقدة وناجحة تمكنا فيها مع تحالف إقليمي من إحباط هجوم إيران، وإسرائيل لاتزال في حالة تأهب قصوى بعد هجوم إيران وأقرت خططًا دفاعية".

وتابع: "ضرر صغير تعرضت له قاعدة نيفاتيم الجوية ولم يؤثر على عملها"، مؤكدًا فشل الهجوم الإيراني والتصديق على خطط دفاعية جديدة للدفاع والهجوم".