المقاولون مواليد 2003 يفوز على الاتحاد السكندرى بركلات الجزاء فى بطولة الجمهورية

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2003 الفوز على فريق نادي الاتحاد السكندري في بطولة الجمهورية بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، أحرزهما مهند محمد وأحمد ناجي؛ حيث تألق الحارس سيحا في التصدي لثلاث ضربات جزاء، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023/ 2024.

ويقود الفريق المدير الفني الكابتن عبدالعزيز مصطفي (زيزو) والكابتن سعد عبدالباقي مدرب والكابتن تونسي سيد مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال والكابتن سعيد صابر إداري الفريق والكابتن أحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.