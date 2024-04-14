الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المقاولون يستأنف تدريباته بعد إجازة العيد استعدادًا لبيراميدز

عودة
عودة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب  تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الإثنين المقبل في الدوري. 

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أبريل الجارى، خلال المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان.

وعاد الفريق للتدريبات بعد الحصول على راحة أمس أول أيام عيد الفطر المبارك وحرص الكابتن محمد عودة المدير على وضع برنامج خاص، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية، فضلا عن تدريبات متخصصة وتقسيمة قوية.

وعقد المدير الفني اجتماعا مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران؛ لمناقشة عدد من الملفات.

كما حرص على الحديث مع اللاعبين للتشديد على أهمية المباراة، وضرورة استمرار الروح العالية والالتزام.

وحرص محمد عودة على عقد احتماع باللاعبين لشرح بعض الجمل وتدارك بعض الأخطاء قبل مواجهة بيراميدز.

وحقق المقاولون الفوز على الجونة 2-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز عثمان احمد عثمان الكابتن محمد عودة المقاولون إجازة العيد استعدادا لبيراميدز

مواد متعلقة

بيراميدز يكشف أهمية مباراة المقاولون العرب فى بطولة الدورى

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

جريمة تهز كرداسة.. مجرم يلتهم جسد "طالبة إعدادى" داخل شقته

مسار جديد.. خطط مصر لزيادة إنتاج البترول والغاز لمواجهة تحديات الطاقة العالمية

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

الحصة الأخيرة في سمد الشأن.. منخفض المطير يبتلع 9 طلاب في عمان (فيديو وصور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟