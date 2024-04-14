الأحد 14 أبريل 2024
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رياضة

مدرب الكاراتيه: معسكر شرم الشيخ يمنح منتخبنا احتكاكا قويا قبل بطولة "البريميرليج"

منتخب مصر للكاراتيه
منتخب مصر للكاراتيه "سيدات كوميتيه

أكد هاني قشطة مدرب منتخب مصر للكاراتيه "سيدات كوميتيه"، أن الفريق المصري يستعد جيدا لبطولة الدوري العالمي ”البريميرليج“ للكبار والمقرر اقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري، على صالة ستاد القاهرة الدولي. 

وأوضح قشطة، أن منتخبي الرجال والسيدات للكوميتيه تحت ٢١ سنة يخوضان معسكرا دوليا مغلقا بمدينة شرم الشيخ وبمشاركة تركيا، وكرواتيا، وروسيا، وامريكا لمنح اللاعبين احتكاكا قويا مع مدارس مختلفة لتجهيزهم بالشكل الأمثل للبطولة. 

وأضاف، أن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي قرر أقامة هذا المعسكر من أجل اتاحة الفرصة للاعبي المنتخب المصري في زيادة الخبرات عن طريق التدريب مع المدارس المختلفة استعدادًا لبطولة البريميرليج وباقي بطولات الموسم. 

وتعد بطولة البريميرليج من أهم البطولات في موسم الكاراتيه حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعبا في التصنيف الدولي لكل ميزان، وتمنح البطولة نقاط هامة تحسن من التصنيف العالمي للاعبين حيث يحصل صاحب المركز الأول على 1200 نقطة.

ومما زاد من أهميتها هذا العام أنها أصبحت مؤهلة لبطولة العالم 2025 والمقرر إقامتها في مصر ولذلك أضاف الاتحاد الدولي شعار ”الطريق إلى القاهرة“ في كل بطولات البريميرليج التي تنظم. ويشارك في البطولة نحو 381 لاعبًا ولاعبة ممثلين  لـ 59 دولة حيث تم غلق باب التسجيل يوم 4 إبريل.

 

59 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة البريميرليج للكاراتيه بالقاهرة 

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي عن تأكيد 59 دولة مشاركتها ببطولة الدوري العالمي «البريميرليج» للكبار والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري، على الصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي. ويشارك في البطولة نحو 381 لاعبًا ولاعبة ممثلين  للـ59 دولة حيث تم غلق باب التسجيل يوم 4 إبريل.

 وجاءت قائمة الدول كالتالي: ألبانيا، الجزائر، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين تايبيه، كولومبيا، كرواتيا، كوراساو، قبرص، جمهورية التشيك، السلفادور، إنجلترا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، جواتيمالا، هونج كونج، المجر، اندونيسيا، إيران، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، الكويت، لاتفيا، ليبيا، لوكسمبورج، ماليزيا، مونتينيجرو، المغرب، هولندا، مقدونيا الشمالية، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، رومانيا، المملكة العربية السعودية، اسكتلندا، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تونس، تركيا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

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