السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اللجنة الأولمبية تعقد مؤتمرا صحفيا لكشف آخر الاستعدادات لأولمبياد باريس

المهندس ياسر إدريس
المهندس ياسر إدريس

قرر مجلس إدارة  اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، عقد مؤتمر صحفي صباح يوم الاثنين المقبل بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ورؤساء الاتحادات الرياضية المصرية.

وتقام فعاليات المؤتمر الصحفي في مقر اللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9.30 صباح يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

ويتطرق المؤتمر للحديث عن مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 والتي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل وكذلك المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها في باريس خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

ويتحدث المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن آخر استعدادات اللجنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والفرص المتاحة لتأهل المزيد من اللاعبين للمشاركة في باريس 2024 كما يتحدث عن التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بما يخدم الرياضة المصرية وتطويرها.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات، ومنها القطاع الرياضي، جعلت مصر مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى والمحافل الرياضية العالمية، أو من خلال النتائج التي يحققها أبطالنا في مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التي أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.

 مصر استضافت أكثر من 422 بطولة دولية وقارية وعربية على أرضها

واستكمل الوزير: استطاعت القاهرة استضافة أكثر من 422 بطولة دولية وقارية وعربية على أرض مصر، حققت من خلالها عوائد اقتصادية وسياحية ورياضية فضلًا عن المكانة التي أصبحت فيها مصر كمركز رياضي عالمي قادر على استضافة مختلف المنافسات والبطولات والأحداث الرياضية، مشيرًا إلي ترتيب مصر في مؤشر المدن للتأثير الرياضي العالمي، حيث جاءت مصر في الترتيب الأول أفريقيًا وعربيًا، ومدينة القاهرة رقم 72 علي مستوى العالم ضمن قائمة تضم 608  مدينة.

اللجنة الأولمبية المهندس ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس وزير الشباب والرياضة السفير الفرنسى

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