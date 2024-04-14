بعد الضربة الإيرانية.. 3 سيناريوهات للتصعيد بين طهران وتل أبيب

سلّطت "القاهرة الإخبارية" الضوء على سيناريوهات التصعيد بين إيران وإسرائيل من خلال إنفوجراف جاء على النحو التالي:

السيناريو الأول:

خفص التصعيد

يؤيد ذلك الجبهات المفتوحة على إسرائيل "لبنان وسوريا واليمن".

من المتوقع أن تبذل واشنطن جهودًا دبلوماسية حثيثة لتحقيق ذلك.

السيناريو الثاني

الرد الإسرائيلي في الداخل الإيراني

وذلك بمعزل عن التنسيق مع الولايات المتحدة.

بالتزامن مع مخاوف من تخول الصراع إلى مواجهة شاملة.

السيناريو الثالث

عملية عسكرية إسرائيلية محدودة

تشمل تلك العمليات أهدافًا إيرانية في سوريا.