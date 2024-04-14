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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

جيش الاحتلال يستدعى لواءين من قوات الاحتياط للدفع بهما إلى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قرر جيش الاحتلال، استدعاء لواءين من قوات الاحتياط للدفع بهما إلى غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكد إعلام إسرائيلي، أنه لا تغيير بتوجيهات الجبهة الداخلية واستمرار إلغاء الأنشطة التعليمية والتجمعات حتى غد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال يستهدف الفلسطينيين الذين يحاولون العودة لشمال قطاع غزة

وكانت عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات ترصد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الذين يحاولون العودة إلى شمال قطاع غزة.

جيش الاحتلال لواءين قوات الاحتياط غزة فلسطين

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جيش الاحتلال يستهدف الفلسطينيين الذين يحاولون العودة لشمال قطاع غزة

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