الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الزراعة": بدء توريد محصول القمح من المزارعين للشون والصوامع غدًا

حصاد القمح
حصاد القمح

أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم اعتبارا من، غد الإثنين، توريد المزارعين القمح للشون والصوامع طبقا للقرار المشترك بين وزارتي الزراعة والتموين، لافتا إلى أنه تم زيادة سعر التوريد من ١٦٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه حسب درجة النقاوة بهدف تحسين دخل المزارعين ومن المتوقع توريد كل الكميات والسعات لصوامع وزارة التموين والمقدر بنحو 3.5 مليون طن.

وقال القرش في تصريحات لـ"الدستور" إنه تم التنسيق مع وزارة التموين لصرف مستحقات المزارعين خلال ٤٨ ساعة من مستحقات التوريد، لافتا إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم للمزارعين في موسم الحصاد من آلات ومعدات للحصاد حيث وفرت خلال الفترة السابقة مستلزمات الحصاد إضافة إلى توفير الحقول الإرشادية التي تعمل على توفير الحقول الإرشادية والتي تعمل على تقديم التوعية بالبرامج الزراعية لتعظيم الإنتاج.

وأضاف أنه لأول مرة يتم توفير تقاوي معتمدة من المحاصيل التي تمت زراعتها وبالتالي سيكون لها أثرا كبيرا على زيادة الإنتاجية وعلى المزارع المصري، مشيرا إلى أنه خلال فترة العيد تم رفع درجة الاستعداد لمديريات الزراعة بالمحافظات وقطاعات الوزارة لتقديم الدعم الفني اللازم للمزارع من أجل الحفاظ على أفضل إنتاجية محلية من الأقماح.

وأوضح القرش أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، برفع حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، وتقديم سبل الدعم لهم، لإزالة أي معوقات قد تواجههم، مشددا على ضرورة تواجد جميع المسئولين المعنيين بالمحافظات بشكل دائم في الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية، تستقبل الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمزارعين، خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

الزراعة غدا الاثنين بدء محصول القمح المزارعين للشئون

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