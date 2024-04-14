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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"العدل" تبلغ نيابة غسل الأموال عن 542 موظفًا تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية

وزارة العدل
وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، عن قيام جهاز الكسب غير المشروع بإبلاغ نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عن 542 موظفًا تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية خلال عام 2023 وكذا الإبلاغ عن 239 من الممولين.

وورد لجهاز الكسب غير المشروع من 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة لعام 2023 وتم فحص 366480 إقرارًا ومتبق 20276 إقرارًا وذلك بنسبة إنجاز تصل لـ95%.

وأكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال عام 2023 قامت بالعمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات معنية بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع، الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، إدارة شئون الإدارات القانونية.

وزارة العدل جهاز الكسب غير المشروع نيابة الشئون الاقتصادية غسل الأموال اقرارات الذمة المالية

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