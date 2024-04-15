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الصحة

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل تزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية

ضغط الدم
ضغط الدم

وجدت دراسة أجراها مجموعة من المتخصصين، أن مشاكل ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل تزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية لمدة تصل إلى عام بعد الولادة.

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ارتفاع ضغط الدم

واكتشف الباحثون أن مشاكل ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ترتبط بشكل كبير بأمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة لمدة تصل إلى عام بعد الولادة، جميع اضطرابات ارتفاع ضغط الدم التي تسبب ارتفاعًا خطيرًا في ضغط الدم أثناء الحمل، ارتفاع ضغط الدم المزمن، وارتفاع ضغط الدم الحملي، وتسمم الحمل بدون مظاهر حادة، وتسمم الحمل ذو المظاهر الشديدة، وتسمم الحمل المتراكب، وتسمم الحمل - باستثناء سكري الحمل، ارتبطت بمضاعفة خطر الوفاة، أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالنساء ذوات ضغط الدم الطبيعي.

تسمم الحمل

ارتبط تسمم الحمل، وهو متلازمة تؤدي فيها مشاكل ارتفاع ضغط الدم إلى حدوث نوبات، بزيادة قدرها 58 ضعفًا تقريبًا في أمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة، وفقًا لدراسة نشرت في علم الأوبئة للأطفال والفترة المحيطة بالولادة.

معدلات الوفيات

إن معدلات وفيات الأمهات وبعد الولادة في الولايات المتحدة أعلى مما هي عليه في البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع وتتزايد، ولكن أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية منها، وتوفر هذه الدراسة معلومات جديدة حول كيفية ارتباط كل اضطراب ارتفاع ضغط الدم بأمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة، لذلك يمكن لمقدمي الرعاية الصحية مراقبة المرضى الذين يعانون من مثل هذه المضاعفات عن كثب ووضع استراتيجيات للحفاظ على صحتهم بعد الولادة."

واستخدم الباحثون قاعدة بيانات عمليات إعادة القبول على المستوى الوطني لفحص معدلات الوفيات المرتبطة بالحمل للإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 54 عامًا من عام 2010 إلى عام 2018. وحددت البيانات من أكثر من 33 مليون حالة دخول إلى المستشفى اضطرابات ارتفاع ضغط الدم لدى 11% من المرضى، لكن هذا العدد زاد بمرور الوقت. وفي عام 2010، كان 9.4 في المائة من المرضى في الدراسة يعانون من اضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. وبحلول عام 2018، ارتفع هذا الرقم بأكثر من النصف إلى 14.4 في المائة.

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