عاجل.. اعتراض صواريخ إيرانية فى الأجواء اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية في أنباء عاجلة، باعتراض صواريخ إيرانية فوق الأجواء اللبنانية، وذلك في ظل الهجوم الإيراني الموسع الذي استهدف إسرائيل.

وشهدت سماء العاصمة الأردنية عمان، ومناطق أخرى، عمليات اعتراض من الدفاعات الجوية الأردنية لمسيرات إيرانية، دخلت المجال الجوي للبلاد.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدرين أمنيين بالمنطقة، بأن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي الأردني.