عاجل.. صفارات الإنذار تنطلق فى العاصمة الأردنية عمان بعد اعتراض صواريخ

أفادت وسائل إعلام أردنية بانطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية عمّان بعد اعتراض صواريخ في السماء، في ظل الهجوم الإيراني بالمسيرات الذي استهدف إسرائيل.

وسمعت أصوات انفجارات بمناطق في العاصمة الأردنية عمّان إثر اعتراض صواريخ.

ومنذ قليل، قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، إنه إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير.

وأضافت البعثة عبر منشور على موقع "إكس": "العمل العسكري الإيراني، الذي تم تنفيذه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق".