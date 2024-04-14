الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 قبل مباريات اليوم والتي من بينها مباراة ليفربول وكريستال بالاس ولقاء أرسنال وأستون فيلا حيث ينتطر الجمهور نتائج المبارتين لمعرفة ترتيب الدوري الانجليزي 2024 بعد أن تصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024 مؤقتا بعد فوزه الكبير على لوتون تاون بنتيجة 5-1 فيما تعرض توتنهام لهزيمة غير متوقعة أمام نيوكاسل بنتيجة 4-0 واليكم ترتيب الدوري الانجليزي 2024 قبل مباريات اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

جاء ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 كما يلي:-

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مانشستر سيتي32227376324473
2آرسنال31225475245171
3ليفربول31218272304271
4أستون فيلا32186866491760
5توتنهام32186865491660
6نيوكاسل321551269521750
7مانشستر يونايتد32155124748-150
8وست هام32139105256-448
9تشيلسي30128105552344
10برايتون321111105250244
11وولفرهامبتون32127134651-543
12بورنموث32119124757-1042
13فولهام32116154751-439
14برينتفورد3388174758-1132
15كرسيتال بالاس3179153654-1830
16إيفرتون3198143242-1027
17نوتنجهام فورست3379174258-1626
18لوتون3367204670-2425
19بيرنلي3348213368-3520
20شيفيلد يونايتد3237223084-5416

السيتي يتصدر ترتيب الدوري الانجليزي مؤقتا 

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، ولكن في حال فوز أي من فريقي ليفربول أو أرسنال في مبارياتهما اليوم، سيتصدر الفائز ترتيب الدوري الإنجليزي لعام 2024.

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