ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 قبل مباريات اليوم والتي من بينها مباراة ليفربول وكريستال بالاس ولقاء أرسنال وأستون فيلا حيث ينتطر الجمهور نتائج المبارتين لمعرفة ترتيب الدوري الانجليزي 2024 بعد أن تصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024 مؤقتا بعد فوزه الكبير على لوتون تاون بنتيجة 5-1 فيما تعرض توتنهام لهزيمة غير متوقعة أمام نيوكاسل بنتيجة 4-0 واليكم ترتيب الدوري الانجليزي 2024 قبل مباريات اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

جاء ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 كما يلي:-

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 32 22 7 3 76 32 44 73 2 آرسنال 31 22 5 4 75 24 51 71 3 ليفربول 31 21 8 2 72 30 42 71 4 أستون فيلا 32 18 6 8 66 49 17 60 5 توتنهام 32 18 6 8 65 49 16 60 6 نيوكاسل 32 15 5 12 69 52 17 50 7 مانشستر يونايتد 32 15 5 12 47 48 -1 50 8 وست هام 32 13 9 10 52 56 -4 48 9 تشيلسي 30 12 8 10 55 52 3 44 10 برايتون 32 11 11 10 52 50 2 44 11 وولفرهامبتون 32 12 7 13 46 51 -5 43 12 بورنموث 32 11 9 12 47 57 -10 42 13 فولهام 32 11 6 15 47 51 -4 39 14 برينتفورد 33 8 8 17 47 58 -11 32 15 كرسيتال بالاس 31 7 9 15 36 54 -18 30 16 إيفرتون 31 9 8 14 32 42 -10 27 17 نوتنجهام فورست 33 7 9 17 42 58 -16 26 18 لوتون 33 6 7 20 46 70 -24 25 19 بيرنلي 33 4 8 21 33 68 -35 20 20 شيفيلد يونايتد 32 3 7 22 30 84 -54 16

السيتي يتصدر ترتيب الدوري الانجليزي مؤقتا

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، ولكن في حال فوز أي من فريقي ليفربول أو أرسنال في مبارياتهما اليوم، سيتصدر الفائز ترتيب الدوري الإنجليزي لعام 2024.

اقرأ أيضا

قبل مواجهة ريال مدريد.. مانشستر سيتى يسحق لوتون تاون بخماسية فى الدورى الإنجليزى