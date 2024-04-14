الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. إسقاط مسيرات إيرانية عند الحدود العراقية السورية

إسقاط مسيرات إيرانية
إسقاط مسيرات إيرانية

ذكرت القناة 12 التليفزيونية الإسرائيلية أن طائرات حربية أمريكية وبريطانية أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل فوق منطقة الحدود بين العراق وسوريا.

من جهة أخرى، ندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالهجوم "المتهور" الذي شنته إيران على إسرائيل، والذي قال إنه يظهر "عزمها على بث الفوضى بالقرب منها".

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، وهو هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين الدولتين اللتين تتناصبان العداء.

وقال سوناك في بيان "تهدد هذه الضربات بتأجيج التوتر وزعزعة استقرار المنطقة. لقد أظهرت إيران مجددا عزمها على بث الفوضى بالقرب منها".

وتابع "ستواصل المملكة المتحدة الدفاع عن أمن إسرائيل وأمن جميع شركائنا في المنطقة، ومن بينهم الأردن والعراق".

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

مصدر أمنى رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

عاجل.. سماع دوى انفجار شمال فلسطين المحتلة

تفاصيل إغلاق الأردن مجاله الجوى أمام جميع الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله