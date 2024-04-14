الأحد 14 أبريل 2024
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سياسي

محمد عزت القاضى: الدولة تستهدف وقف التصعيد فى المنطقة لتجنب الشعوب ويلات الحروب

النائب محمد عزت القاضي
النائب محمد عزت القاضي

ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تحركات الدولة المصرية إزاء الأحداث الراهنة من حروب بين إسرائيل وإيران، مؤكدا أن مصر تستهدف وقف التصعيد في المنطقة لتجنب الشعوب ويلات الحروب.

 

وأوضح القاضي أن الدولة المصرية حذرت كثيرة من مخاطر توسيع دائرة العدوان والحروب، مؤكدا أن شعوب المنطقة هي التي تدفع الثمن   طبلمثل هذه الأحداطث، معربا عن قلقه تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني/الإسرائيلى، مطالبا جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي الاستماع إلي صوت مصر فضلا عن  ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حتي لا تتزايد الاحداث أكثر مما يحدث.

 

يذكر أن البيت الأبيض قد أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

 

كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.

النائب محمد عزت القاضي الدولة المصرية وقف التصعيد دائرة العدوان والحروب مؤشرات التصعيد

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