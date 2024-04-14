الأحد 14 أبريل 2024
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كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضى بالاسم والرقم 2024

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم 2024 من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص لسداد فواتير التليفون الأرضي ومعرفة آخر موعد للسداد، وقيمة الفاتورة ولذلك قدمت شركة المصرية للإتصالات خدمة إلكترونية لتعريف المستخدم  كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم 2024  وتسهيل الإستعلام والسداد توفيرا للوقت والجهد.

 

كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم 2024

يود العديد من عملاء شركة المصرية للاتصالات معرفة كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم 2024 من خلال موقع الشركة الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان ليكم الخطوات:

  1. قم بزيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت.
  2. ادخل كود المحافظة الخاصة بك.
  3. أضف رقم التليفون الأرضي الذي ترغب في استعلام فاتورته.
  4. انقر على أيقونة "إظهار الفواتير".
  5. حدد طريقة السداد المناسبة لك، ثم انقر على أيقونة "ادفع".
  6. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.

ستظهر لك معلومات الحساب مثل رقم التليفون وتاريخ الفاتورة وقيمتها.

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك استعراض ودفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024 بسهولة وسرعة عبر موقع شركة المصرية للاتصالات الإلكتروني.

 

أخر موعد لسداد فواتير التليفون الأرضي

تمنح شركة المصرية للاتصالات  فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون فرض غرامة ليكون أخر موعد لسداد فواتير التليفون الأرضي اليوم 14 أبريل الجاري، أما بالنسبة لنظام السداد الشهري، يمكن للمتعاقد اختيار دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل شهري، مع شرط تفعيل خدمة المكالمات الدولية والاشتراك في نظام الباقات الشهرية ونظام السداد الربع السنوي المتبع بين المواطنين، حيث تصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر وفقًا لهذا النظام. 

موعد إصدار فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2024

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024 وشروط وكيفية تقسيطها

الاستعلام عن الفواتير من خلال خدمة العملاء

الرقم: 19777
الخطوات:
الاتصال على الرقم 19777.
اتباع تعليمات الصوت المسجل.
إدخال رقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عن الفاتورة الخاصة به.
ستتمكن من معرفة قيمة الفاتورة وتاريخ الاستحقاق.

 

الاستعلام من خلال تطبيق "My WE":

الخطوات:
تحميل ألتطبيق من متجر التطبيقات.
تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف الأرضي وكلمة المرور.
الضغط على أيقونة "الفواتير".
اختيار الفاتورة المراد الاستعلام عنها.
ستظهر أمامك تفاصيل الفاتورة وقيمة المبلغ المستحق.

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