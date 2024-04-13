السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برشلونة يتقدم على قادش بهدف في الشوط الأول

برشلونة وقادش
برشلونة وقادش

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وقادش في الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني بالتقدم بهدف دون رد.

سجل جواو فيليكس هدف التقدم لصالح برشلونة في الدقيقة 37 من ضربة خلفية مزدوجة داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس.

الفريق الكتالوني سيطر على المباراة من البداية، وسدد فيتور روكي  الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

كريس راموس أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وشتتها كريستنسن من على القائم الأول لخارج الملعب.

في الدقيقة 13 خافيير هيرنانديز أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار في اتجاة كريس راموس ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتمر لخارج الملعب.

جواو فيليكس سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

خوانمي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها مارك تير شتيجن بثبات.

في الدقيقة 30 كريس راموس انطلق بالكرة خلف المدافعين وتوغل بها داخل منطقة الجزاء ولكن نجح كريستنسن في تشتيت الكرة من أمامه لخارج الملعب.

سيرجي روبيرتو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت مباشرة لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 37 بعدما أرسل ماركوس ألونسو الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية حاول الدفاع تشتيت الكرة من على القائم الأول ولكن وصلت لجواو فيليكس على القائم الثاني الذي سدد الكرة بمقصية خلفية مرت لداخل الشباك.

في الدقيقة 44 فيرمن لوبيز سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وهوخالي من الرقابة ولكن شتتها فيكتور تشوست جارسيا من على خط المرمى.

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