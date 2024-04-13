تفاصيل إغلاق الأردن مجاله الجوى أمام جميع الطائرات

كشف بيان رسمي صادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، عن أن الهيئة اتخذت قرارًا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء الأردنية، بشكل مؤقت واحترازي ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي في الأردن، لعدة ساعات.

وأكد البيان الذي وصلت نسخة منه لـ"الدستور"، أن القرار يأتي حفاظًا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية وفي ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقًا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميًا.

ولفتت الهيئة إلى أنه سيجري، تحديث القرار ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات.

وفي ذات السياق، كانت صحيفة وموقع "عمون" الإلكتروني - نقلت عن شهود عيان لـ عمون إخلاء مطار الملكة علياء الدولي من المسافرين والموظفين.

ولفتت مصادر مطلعة في مطار الملكة علياء الدولي، إلى أن سبب الطلب من مسافرين عبر المطار الخروج من مبناه لا علاقة له في إخلاء المطار، أو أي أحداث أمنية.

وكشفت المصادر عن أن تأخيرًا طرأ على بعض الرحلات أدى إلى اكتظاظ في المطار، وبناء على ذلك طلب من مسافرين الانتظار خارج مبنى المطار إلى حين انتظام الرحلات.

وربطت مصادر أخرى، الإخلاء بالرد الإيراني المتوقع على الاحتلال.