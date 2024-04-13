كروجر: وسام أبوعلى أفضل شخص فى العالم ومهمتى إبقاؤه على المسار الصحيح

أثنى جاكوب كروجر، وكيل أعمال وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على إمكانيات اللاعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه فضّل الانتقال إلى القلعة الحمراء عن عدة عروض أخرى، ومن بينها أوتريخت الهولندي.

وقال كروجر في تصريحاته للتليفزيون الدنماركي: "وسام أبوعلي هو أفضل شخص في العالم، إنه لا يريد أي ضرر لأي شخص ودائمًا ما يمنح الفريق الذي يلعب له الكثير".

وأضاف "أتحدث معه بشكل شبه يومي وهو يحتاج لكثير من الاهتمام ويريد أن أكون على اتصال كثيرًا معه، وأعتقد أن وظيفتي هي إبقاؤه على المسار الصحيح طوال الوقت".

وواصل حديثه: "وسام كان ضمن اهتمامات نادي أوتريخت الهولندي قبل انتقاله إلى نادي الأهلي".

واستطرد: "عليه أن يقوم بعمل جيد هناك مع الأهلي، وأتوقع أنه لو قام بذلك سينتقل إلى الدوري الألماني، وهناك خطة مهنية مختلفة اخترناها له".