السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

9 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بمركز أبوتشت بقنا

9 مصابين
9 مصابين

نجا 9 مواطنين من الموت، عقب إصابتهم إصابات بالغة الخظورة، إثر انقلاب سيارة  ربع نقل في مركز أبوتشت بمحافظة قنا.

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث وتم استدعاء سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إجراء معاينة لموقع الحادث، وتم إزالة آثاره وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

7 مصابين في حادث تصادم بمنشأة القناطر

 

كان قد ورد إخطار بوقوع حادث بالقرب من مركز أبوتشت وإصابة 9 مواطنين فى انقلاب سيارة ربع نقل محملة بغلال قمح على الطريق الصحراوى الغربي.  

انقلاب سيارة مركز ابوتشت محافظة قنا المصابين حادث قنا حادث الصحراوي الغربي

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