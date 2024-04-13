9 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بمركز أبوتشت بقنا

نجا 9 مواطنين من الموت، عقب إصابتهم إصابات بالغة الخظورة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل في مركز أبوتشت بمحافظة قنا.

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث وتم استدعاء سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إجراء معاينة لموقع الحادث، وتم إزالة آثاره وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد ورد إخطار بوقوع حادث بالقرب من مركز أبوتشت وإصابة 9 مواطنين فى انقلاب سيارة ربع نقل محملة بغلال قمح على الطريق الصحراوى الغربي.