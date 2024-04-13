السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جهاد أبولحية لـ"الدستور": إيران حريصة على عدم اتساع رقعة الحرب فى المنطقة

الدكتور جهاد أبو
الدكتور جهاد أبو لحية

قال الدكتور جهاد أبولحية أستاذ القانون والنظم السياسية، أعتقد أن  إيران لا تسعى لتوسيع رقعة الحرب، وهذا ما أكدته تصريحات العديد من المسئولين، حول رد إيراني محدود على استهداف إسرائيل لقنصليتها بسوريا.

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وزير الدفاع الأمريكى: ندعم إسرائيل ضد أى هجمات من قِبل إيران ووكلائها

وتابع "أبولحية" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سيطرة الحرس الثوري على سفينة مضيق هرمز، تأتي في سياق الرد الإيراني المحدود، مع توقعات بتنفيذ عدد من الهجمات المماثلة.

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البرتغال: نتواصل مع إيران بشأن اختطاف سفينة ترفع علمنا من مضيق هرمز

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الحكومة البرتغالية إنها على اتصال بالسلطات الإيرانية، بعد أن استولت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري على سفينة شحن ترفع العلم البرتغالي صباح السبت.

ووفقًا للحكومة البرتغالية، فإن السفينة MSC Aries "مملوكة لشركة Zodiac Maritime Limited"، التي يقع مقرها في لندن.

وقال بيان الحكومة البرتغالية: "لا يوجد سجل للمواطنين البرتغاليين الذين كانوا على متن السفينة، سواء من أفراد الطاقم أو القيادة"، مؤكدًا أيضًا أنه لم يتم الكشف عن عدد من كانوا على متن السفينة.

إيران رقعة الحرب سوريا الحرس الثوري الإيراني البرتغال

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