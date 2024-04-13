السبت 13 أبريل 2024
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اقتصاد

مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة فى رمضان 2024 (إنفوجراف)

الجهاز القومي
الجهاز القومي

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2024، ومقارنتها بنفس الفترة من رمضان 2023 .

استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2024

74 %  زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول.

9 مليون مستخدم جديد بالإنترنت الموبايل.

29% زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت.

 800 ألف مستخدم جديد بخدمات الإنترنت الثابت.

41 % نمو بمشاهدة مسلسلات رمضان.

41 مليون مشاهد ونحو 14 مليون ساعة مشاهدة يوميًا.

 

الفيديو القصير

 28 مليون عدد صانعي الفيديو القصير.

 10 مليون ساعة عدد ساعات مقاطع للفيديويوميًا.

 41 % زيادة في حجم الاستخدام .

18 مليون مستخدم للبريد الالكتروني.

 15 مليون رسالة إلكترونية يوميًا.

 30%  زيادة في حجم الاستخدام.

 

 24 مليون مستخدم للبحث عن الخرائط .

58 مليون عملية بحث عن أماكن يوميًا.

81 %  زيادة في حجم الاستخدام .

  19 مليون متسوق الكتروني 

 1.3 مليار زيارة للتسوق يوميًا.

3 % انخفاض في حجم الاستخدام.

 49 مليون مستخدم تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى.

 109 مليار زيارة يوميًا.

 66  زيادة في حجم الاستخدام.

42 مليون مستخدم لمنصات التواصل الاجتماعي

17 مليار زيارة يوميًا.

20  % انخفاض في حجم الاستخدام .

 42 مليون مستخدم علي محركات البحث.

34 مليار عملية بحث يوميً .

18 % زيادة في حجم الاستخدام.

21 مليون لاعب علي تطبيقات الالعاب الالكترونية.

 1 مليون ساعة يوميًا.

20 % ، زيادة في حجم الاستخدام .

40 مليون مستخدم بببرامج الدردشة الإلكترونية.

675 مليار رسالة فورية يوميًا.

10 % زيادة في حجم الاستخدام .

21 ألف صانع فيديو مباشر بمواقع التوزاصل الاجتماعي .

 4000 ساعة يوميًا.

46 % زيادة في حجم الاستخدام .

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6 مليون مستخدم لتطبيقات اجتماعات عن بعد.

196 مليون ساعة اجتماعات يوميًا.

76 % انخفاض في حجم الاستخدام .

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