السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: تنفيذ 45 مليون معاملة على منصة مصر الرقمية منذ إنشائها

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تنفيذ نحو 45 مليون معاملة عبر منصة مصر الرقمية والتي تجمع الخدمات الحكومية المميكنة بعدد 170 خدمة حكومية حتي الآن.

واضافت وزارة الاتصالات في بيان لها، أن عدد الحسابات التي تم إنشائها علي المنصة تجاوزت 8 ملايين حساب للمصريين حتي الآن.

وتضم المنصة مجموعة من الحزم للخدمات الحكومية مقدمة من 9 وزارات  منها التأمين الإجتماعى والتموين وعدالة مصر الرقمية وخدمات النواحي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية والمرافق خدمات متعلقة بالسكن الكهرباء والمياة والغاز والصرف الصحى والتعليم والجامعات والحماية الاجتماعية والعلاج على نفقة الدولة والتمويل العقارى والشهر العقارى والسجل العيني الزراعي والحضري والأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور والشركات والمنشئات.

كما تعمل منصة مصر الرقمية على تقديم  الخدمات الحكومية، للتيسير على المواطنين فى إنجاز خدماتهم الحكومية "أون لاين"، تضم خدمات العديد من القطاعات الحكومية؛ مثل الأحوال المدنية والتموين والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات قضائية، والتأمينات الاجتماعية والزراعة والإفتاء وغيرها.

ويتم استخدام المنصة الرقمية، عبر إنشاء حساب مجاني على المنصة، ويمكن للمستخدم معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة فى بداية كل خدمة، علمًا بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

وتشمل طرق الوصول إلى الخدمات،  إمكانية البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، كما يوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع، إن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.

txt

وزارة الاتصالات: قانون جديد لإتاحة وتبادل البيانات

txt

جهود وزارة الاتصالات تمهد الطريق نحو مجتمع قائم على التكنولوجيا والابتكار

وإذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب توقيعك أو وجودك الشخصى فيجب عليك التوجه للجهة الحكومية التابع لها الخدمة لإتمام طلبك، مثل خدمة إصدار توكيل، يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات، ويمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب وجودك أم لا، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.

الاستغناء عن المستندات الورقية هو هدف بوابة مصر الرقمية

و تختلف الخدمة عن غيرها ولكن يتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة، يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.

والاستغناء عن المستندات الورقية هو هدف بوابة مصر الرقمية ولكن بعض الخدمات قد تحتاج إلى مستندات ورقية لاستكمالها، يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب مستندات ورقية أم لا، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.

وتطبق البوابة معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة بياناتكم الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها، ومن إحدى هذه معايير الأمنية هى تقنية بروتوكول نقل النص التشعبى الآمن أو ما يدعى HTTPS.

وتم تصميم هذه البوابة لتتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفاز وجميع أنواع المتصفحات.

ومشروع مصر الرقمية يتميز عن غيره من المحاولات السابقة للدولة لميكنة الخدمات الحكومية، حيث تتوافر الإرادة السياسية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، علاوة على المتابعة الدورية من الرئيس شخصيًا لكافة تفاصيل المشروع، وتوجيهه الدائم بسرعة تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

و يتوافر للمشروع الدعم المالى والفنى من الحكومة، والتى خصصت مليارات لتمويل المشروع، وتنفيذ خطط توصيل الربط بين الجهات الحكومية وإعداد قاعدة بيانات تحت إشراف وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، علاوة على رغبة شعبية فى ضرورة تغيير مستوى أداء الخدمات.

و هناك طريقتان للوصول للخدمات على البوابة؛ الأولى من خانة "جميع الخدمات" الموجودة على الصفحة الرئيسية للبوابة، وتعرض كافة الحزم المتاحة على البوابة وداخل كل حزمة تعرض الخدمات المتاحة، الطريقة الثانية داخل كل خدمة متاح الوصول للصفحة الرئيسية التى تضم كافة الخدمات.

و تتيح بوابة مصر الرقمية خانة لمتابعة المستخدم الطلبات التى تقدم بها عبر البوابة، والتى تظهر للمستخدم كافة مراحل طلبه حتى الانتهاء منه وتوصيل الأوراق للمستخدم، كما ترسل البوابة للمستخدم إشعارا بآخر تطورات طلبه، وحال تأخر طلبات عن المدة المقدرة، ترسل وزارة للاتصالات للجهة المعنية للاستعلام عن سبب تأخر الطلب عن المدة المقدرة، والمطالبة بسرعة الانتهاء من هذه الطلبات.

بوابة مصر الرقمية المستندات الورقية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 45 مليون معاملة منصة مصر الرقمية

مواد متعلقة

جهود وزارة الاتصالات تمهد الطريق نحو مجتمع قائم على التكنولوجيا والابتكار

وزارة الاتصالات تواصل تنفيذ برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين

الأكثر قراءة

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

بمبلغ خيالى.. عرض لوحة لفنان مصرى فى مزاد كريستيز الدولى.. ما رأى أسرته؟

نيوكاسل يونايتد يقسو على توتنهام برباعية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله