وزارة الاتصالات: قانون جديد لإتاحة وتبادل البيانات

أعلن المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات، الذي يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات واكتمالها لدى جهات الولاية، ويساهم في جذب الاستثمارات، ويساعد في سرعة انهاء طلبات المواطنين في الوزارات والمصالح الحكومية المتشابكة، ويُسهل على كافة القطاعات الحكومية والتنفيذية الحصول على البيانات بشكل ميسر وسهل.

وأضاف العطار خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم، لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون تم إرساله إلى وزارة العدل بعد وصول آخر تعليق من آخر جهة، وتم مراعاة اعتبارات الأمن القومي في مواد القانون الذي سيحدث نقلة تكنولوجية كبيرة جدًا؛ لأن البيانات في هذا العصر أغلى من البترول والذهب.

وأشار العطار إلى أن مصر ضمن الترتيب الأول في مستويات التحول الرقمي ضمن 63 دولة في المستوى الأول، وتقدمنا 8 مراكز في آخر تقرير. كما أبدت جهات المانحة مثل الاتحاد الأوروبي والمعونة الأمريكية والمعونة اليابانية ترحيبها على مستوى الأعمال.

وقال نائب وزير الاتصالات: “أصدرنا قانون الرقم القومي العقاري وربطنا 70% من الشقق في مصر في 15 محافظة، وأن هناك 40 مليون شقة في مصر تُعتبر الثروة العقارية للبلاد. تم الانتهاء من ربط 30 مليون شقة بالرقم القومي، وتم حصرها من خلال عدادات الكهرباء، مما يسهم في الحصول على حقوق الدولة ويسهل التعامل في قطاع العقارات. وأوضح أن الثروة العقارية تمثل جزءًا كبيرًا من المنظومة الاقتصادية”.

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون ضريبة الدخل لرفع حد الإعفاء الضريبي

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.



واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تفاصيل التعديلات موجها الشكر للرئيس السيسي على رفع حد الاعفاء الضريبي الى 60 الف جنيه بدلا من 40 الف جنيه في القانون الحالي مع تعجيل تطبيق الإعفاء بداية من مارس المقبل.



وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ان التعديل جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية التي تأتي في توقيت مهم وتطبيقها قبل شهر رمضان



وأضاف سالم خلال كلمته بالجلسة الرئيس يتدخل في الوقت المناسب من اجل المواطن ولمواجهة موجة التضخم الناتجة عن الظروف العالمية والاحداث السياية في المنطقة وكان قبلها حزمة حماية اجتماعية منذ شهور تستفيد 23 مليون اسرة و5 مليون من تكافل وكرامة ح واستفادة العاملين من رفع حد الاعفاء



جاءت التعديلات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص.