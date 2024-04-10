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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد عمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر المبارك

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الضوابط الخاصة بمواعيد العمل الخاصة بمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال إجازة عيد الفطر.

مواعيد عمل نافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر

وأوضح  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مواعيد عمل نافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر المبارك كالتالي: 

- أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات.

- اعتبارًا من ثانى أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالى:

 يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

باقى أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً. 

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