20 أبريل.. أولى جلسات الحوار حول مشروع لائحة تنظيم مهنة الهندسة

طرحت نقابة المهندسين، مشروع لائحة مزاولة المهنة للحوار المجتمعي، بين أعضاء الجمعية العمومية، ومن المقرر عقد جلسات متخصصة للنقابات الفرعية لإبداء موقفهم منها.

وقالت النقابة إن لائحة ممارسة مهنة الهندسة هي الأحكام والضوابط الصادرة عن النقابة لتنظيم ممارسة المهنة والقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس طبقا للقانون والنظام الداخلي والتي تحدد التخصصات الهندسية لكل شعبة ومجالات ممارسة المهندس للمهنة وتنظم العلاقات المهنية بين أعضاء النقابة والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة كما تحدد الأحكام والضوابط واجبات أعضاء النقابة ومسئولياتهم في مختلف ميادين الممارسة.

كما تنظم اللائحة أسس التدريب ومتابعة تأهيلهم. وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها وحجم ونوعية الأعمال لكل عضو من أعضاء النقابة طبقا لفئته الهندسية ومجال ممارسته المهنة.

وحددت النقابة يوم 20 أبريل الجاري، لأولى جلسات الحوار المجتمعي حول اللائحة لنقابات القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد وغيرها،

وحدد مشروع لائحة مزاولة المهنة الذي طرحته نقابة المهندسين للحوار المجتمعي، أحكام وضوابط تقدير الأتعاب الخاصة بالمهندسين في المشروعات المختلفة.

ونصت المادة رقم (104) من مشروع اللائحة أنه يجب أن تقوم الشعب الهندسية بتحديد جداول تقدير أتعاب المهندسين ويراعي في تلك الجداول مجالات ممارسة المهنة: "المهندسين، طبيعة المشروعات ونوعيتها وحجمها ودرجة صعوبتها، موقع المشروع، عدد سنوات الممارسة المطلوبة وغير ذلك من البيانات التي تراها الشعب الهندسية وتقوم الشعب الهندسية بتحديث هذه الجداول كل سنتين أو عند الضرورة واعتمادها من المجلس”.

حد أدنى لقيم الأتعاب

فيما أشارت المادة رقم (105) أنه يجب أن يُحرر عقد أعمال / أمر إسناد من ثلاث نسخ على الأقل تسلم نسخة منها للنقابة ونسخة للعميل ويحتفظ المهندس بالنسخة الثالثة، ويجب الا تقل قيمة الأتعاب المتفق عليها بين المهندس والعميل عن النسب المحددة والواردة بالجداول المرفقة لهذا الشأن، ويراعي إبرام عقود الأعمال الهندسية طبقا للعقد النموذجي المعد بالنقابة.

ويتم اعتماد العقود بالنقابة موضحا بها الاتعاب وفقا للقانون والنظام الداخلى، ويجوز للمهندس حجب كافة الأوراق والمستندات وخصم قيمة أتعابه من المبالغ التي تكون مسلمة إلية على ذمة العمل إذا لم يكن قد حصل على أتعابه.

كما يجوز للمهندس التنازل عن قيمة أتعابه في أعمال التصميم أو الإشراف للأعمال الخيرية (دور العبادة – دور الأيتام - أو غير ذلك من الأعمال الخيرية شرط قيام المهندس بالامتناع تماما أن يقوم بالإشراف على هذه الأعمال وذلك لمبدأ الشفافية فى حسن النية ولعدد ثلاثة مشروعات فقط سنويا من مجمل مشروعاته، وألا يحاول الاتصال بمقاول التنفيذ أو الإشراف على هذا العمل والحصول على أجر من صاحب العمل أو مقاول التنفيذ نظرا لما يمثله من أضرار بمصالح باقي زملائه في المهنة.