تُعزز القدرة على التركيز.. كل ما تريد معرفته عن فوائد اليوجا

يمكن للطلاب الاستفادة من دمج وضعيات اليوجا في روتين اللياقة البدنية الخاص بهم يوميًا، لتعزيز التركيز والذاكرة.

فوائد اليوجا

تُساهم “اليوجا” في تعزيز التركيز من خلال الجوانب الجسدية والعقلية واليقظة المختلفة وفقًا لخبراء، حيث يساهم الجمع بين أوضاع معينة (الأسانا) والتحكم في التنفس (البراناياما) والتأمل في تحسين التركيز.

وتؤكد اليوجا على العلاقة بين العقل والجسد، وعندما يتحرك الممارسون من خلال الوضعيات، يصبحون أكثر انسجامًا مع الأحاسيس الجسدية، مما يعزز الوعي باللحظة الحالية ويقلل من الانحرافات الذهنية.

وقال سيدها أكشار، مؤسس Akshar Yoga Kendraa، في مقابلة مع HT Lifestyle: "تتضمن تقنيات البراناياما في اليوغا التحكم الواعي في التنفس. التنفس العميق والمتعمد يهدئ الجهاز العصبي، ويقلل التوتر ويعزز الوضوح العقلي، وهو أمر ضروري للتركيز المستمر. تعمل أوضاع اليوجا على تعزيز الصحة البدنية ويساهم الجسم السليم في تركيز العقل. إن التحسن في الصحة العامة من خلال الممارسة المنتظمة يؤثر بشكل إيجابي على الوظائف المعرفية ومدى الاهتمام.

وأضاف: «اليوجا تشجع الدورة الدموية وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ. ويضمن تحسين تدفق الدم إمدادًا كافيًا بالأكسجين والمواد المغذية، مما يؤثر بشكل إيجابي على الوظيفة الإدراكية والتركيز. ولتعزيز التركيز والذاكرة، يمكن للطلاب الاستفادة من دمج وضعيات اليوغا المحددة في روتينهم.

وضعيات اليوجا المفيدة

وأوصى ببعض الأوضاع والتقنيات الفعالة للطلاب لبناء التركيز والذاكرة الحادة، وتشمل:

تاداسانا (وضعية الجبل):

قف طويلًا مع ضم القدمين معًا والذراعين على جانبيك. تعمل هذه الوضعية على تحسين وضعية الجسم وتعزيز التركيز عن طريق تثبيت الجسم.

Vrikshasana (وضعية الشجرة):

قم بنقل الوزن إلى ساق واحدة، ثم ضع باطن القدم الأخرى على الفخذ الداخلي أو الساق، ثم ارفع يديك إلى وضع الصلاة. وهذا يساعد في تحسين التوازن والتركيز.

Paschimottanasana (الجلوس للأمام مع الانحناء):

اجلس مع تمديد ساقيك ومفصلتك عند الوركين والوصول إلى أصابع قدميك. تعمل هذه الأسانا على تمديد العمود الفقري، مما يعزز تدفق الدم إلى الدماغ لتحسين الوظيفة الإدراكية.

بالاسانا (وضعية الطفل):

اركع مع وضع الأرداف على الكعبين، ومد الذراعين إلى الأمام، وأرح جبهتك على السجادة. هذا الوضع المريح يخفف من التوتر ويشجع على الوضوح العقلي.