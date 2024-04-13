حزب الله يستهدف موقع رويسات العلم فى تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة

أعلن حزب الله، استهداف موقع رويسات العلم فى تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وفق ما أفادت به القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

إطلاق عشرات صواريخ الكاتيوشا على مرابض مدفعية إسرائيلية

كما أعلن حزب الله اللبناني، عن أنه أطلق عشرات صواريخ الكاتيوشا على مرابض مدفعية إسرائيلية، الجمعة، في هجوم قال إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل شبه يومي عبر الحدود مع الجيش الإسرائيلي، منذ شنّت حركة حماس هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر ما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

وقال حزب الله، في بيان، إن الهجوم يأتي ردا على الهجمات الإسرائيلية على القرى الجنوبية مضيفا إنه القصف جاء عند الساعة 20:00 من مساء يوم الجمعة 12-04-2024، مستهدفا "مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".