السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. حزب الله يعلن إطلاق "عشرات" الصواريخ على مواقع إسرائيلية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، أنه أطلق "عشرات صواريخ الكاتيوشا" على مرابض مدفعية إسرائيلية، الجمعة، في هجوم قال إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل شبه يومي عبر الحدود مع الجيش الإسرائيلي، منذ شنّت حركة حماس هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر ما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

وقال حزب الله، في بيان، إن الهجوم يأتي ردا على الهجمات الإسرائيلية على القرى الجنوبية مضيفا إنه القصف جاء عند الساعة 20:00 من مساء يوم الجمعة 12-04-2024، مستهدفا "مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي "رصد حوالى 40 صاروخا أطلقت من الأراضي اللبنانية وتم اعتراض بعضها".

وأضاف: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات" مشيرا إلى أنه اعترض في وقت سابق مسيّرتين تابعتين لحزب الله عبرتا من لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قصفا إسرائيليا استهدف بلدات حدودية عدة.

ومنذ بداية القصف المتبادل، قُتل في لبنان 363 شخصا على الأقلّ بينهم 240 عنصرا في حزب الله و70 مدنيا، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا الى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

في المقابل، قُتل في الجانب الإسرائيلي عشرة عسكريين وثمانية مدنيين بنيران مصدرها لبنان، وفق الجيش الإسرائيلي.

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