السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية تعكس انحياز الدولة للمواطن البسيط

هاني العسال
هاني العسال

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024/ 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 20%، يأتي تنفيذًا لاهتمام الرئيس السيسي في استمرار دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامجى الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، من أجل مواصلة برامج مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في مسار الإصلاح الاقتصادي، إذ إن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أصبحت ركيزة رئيسية لا حيد عنها في حكم القيادة السياسية مهما كانت الأعباء الاقتصادية.

134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية

وأضاف "العسال" أن تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، يبرز التزام الدولة في استكمال سياسات الانحياز للمواطن البسيط ومحدودي الدخل على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأشار إلى أن تلك الخطى تعكس حرص الدولة على حماية وتحصين الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلا من تبعات التداعيات الحالية، لا سيما ارتفاع التدخلات العاجلة من الدولة في تقديم الحزم الاستثنائية بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الحزمة الاجتماعية الأكبر في التاريخ في فبراير 2024، بما يجسد سبل ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز قدرات الأسرة المصرية على الصمود والوفاء باحتياجاتها.

مخصصات الحماية الاجتماعية 

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغ إجمالي الإنفاق عليها خلال السنوات الماضية منذ العام المالي 2014/ 2015 حوالي 2 تريليون جنيه، وكان برنامجا "تكافل وكرامة" للمساعدات النقدية هو حجر الزاوية في جهود شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، واللذان تطورا من 3.7 مليار جنيه متضمنين 6.5 مليون فرد في 2014، ووصلا الآن إلى 22 مليون فرد بواقع 4.7 مليون أسرة، وذلك بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، وارتفعت قيمتهما إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/ 2025، مشيرا إلى أن كل ذلك يعكس النهج الثابت الذي تمسك الرئيس السيسي باتباعه منذ يومه الأول في الحكم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات لضمان استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على مستوى المعيشة والارتقاء بها.

وقال "العسال" إن خطاب الرئيس للولاية الجديدة أكد استمرار برامج الحماية الاجتماعية واستهداف تحقيق إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، والذي يأتي في إطار تحقيق الحماية الاجتماعية من منظور متعدد الأبعاد بتغيير معيشة محدودي الدخل وتيسير الحصول على الخدمات، وهو ما يعكس إصرار الرئيس على استمرار خطته الإنسانية الموضوعة لصالح المواطن مهما كانت الأعباء الاقتصادية.

وشدد على أن هناك اهتمامًا بالغًا بتفعيل برامج التمكين الاقتصادي لتحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مشارك فعّال في المجتمع، وتكللت بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المرسل للبرلمان وأقره مجلس الشيوخ.

هاني العسال مجلس الشيوخ محمد معيط وزير المالية موازنة الدعم العام المالي الجديد الرئيس السيسي

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