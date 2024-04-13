السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضربة الـ18 مليونًا.. "الداخلية" تُجفف السوق السوداء للدولار

الدولار
الدولار

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

ضربة جديدة للسوق السوداء للدولار

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، والتي تبلغ نحو 18 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضربة الـ18 مليونًا.. "الداخلية" تُجفف السوق السوداء للدولار

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