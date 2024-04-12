الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تُشارك أطفال دور الرعاية الاحتفال بثالث أيام عيد الفطر

الداخلية
الداخلية

شهدت الشوارع الرئيسية وأماكن التجمعات بوسط البلد في ثالث أيام العيد، انتشارًا لعناصر الشرطة النسائية التابعة لوزارة الداخلية في عدد كبير من المناطق بمحافظتى القاهرة والجيزة، لتشديد إجراءات التأمين ومكافحة العنف ضد المرأة ومكافحة جرائم التحرش. 

ودفعت مديريتا أمن القاهرة والجيزة بعناصر الشرطة النسائية، بمناطق متفرقة في محيط دور السينما، وفي المتنزهات العامة والحدائق والمراسي النيلية، وذلك في إطار خطة أمنية مكبرة لتأمين الشارع المصري خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد عقد اجتماعًا أمس الأول الإثنين، مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، تم التواصل خلاله مع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)؛ لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين.

ووجه وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية في المهام الموكلة إليهم، الأمر الذي حقق نجاحات وإنجازات متميزة، أسهمت في إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها، رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

توزيع الهدايا والورود علي االواطنين

من جانبه، شارك رجال الشرطة المواطنين الاحتفال بـعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية، وتوزيع الورد والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تسهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

 

زيارة دور الأيتام وتوزيع الكعك والملابس علي الأطفال

كما نظمت وزارة الداخلية، زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام "أصحاء- ذوى الاحتياجات الخاصة"، واحتفلت خلالها مع الأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك، وتم خلال الزيارة توزيع عبوات "كعك العيد" وملابس العيد عليهم

وفى لفتة إنسانية من الوزارة نحو هؤلاء الأطفال الأيتام، فقد تم اصطحاب عدد من منهم للمحال التجارية لشراء ملابس العيد لهم، وهو ما ساهم فى زيادة فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال ببهجة العيد.

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