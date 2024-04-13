السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس الأركان بالجيش الأوكرانى: الوضع على الجبهة الشرقية تدهور كثيرًا

رئيس الأركان بالجيش
رئيس الأركان بالجيش الأوكراني

أعلن رئيس الأركان بالجيش الأوكراني عن أن الوضع على الجبهة الشرقية "تدهور بشكل كبير"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ارتفاع قتلى الجيش الروسى

وأكد الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 452 ألفا و760 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعد مقتل 1030 جنديًا روسيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية: "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و169 دبابة، و13 ألفا و745 من المركبات المدرعة، و11 ألفا و518 من النظم المدفعية، و1045 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و756 من أنظمة الدفاع الجوي، و347 طائرة مقاتلة، و325 مروحية، و26 سفينة حربية، فضلا عن تدمير 1893 من المعدات الخاصة، و9 آلاف و201 طائرة مُسيّرة وغواصة واحدة، و15 ألفا و396 من المركبات وخزانات الوقود".

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