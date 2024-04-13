السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة التعليم تشدد على التصدى للغش بامتحانات نهاية العام للإعدادية

حالة غش
حالة غش

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية بمواجهة الغش بامتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتطبيق القانون بحزم وحرمان أي طالب يثبت ضبطه يروج للغش خاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، مع تطبيق الباركود بورقة الأسئلة لسهولة الوصول إلى الغشاشين ومحاسبتهم.

وشددت الوزارة على أهمية ضبط لجن السير ومنع دخول الطلاب بأجهزة محمول داخل اللجان وتحذيرهم بشدة من خطورة حيازة المحمول داخل اللجنة لأن حيازة المحمول تؤدى إلى حرمان الطالب من امتحان المادة التي يؤدى فيها الامتحان.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 8 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري.

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