الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل شقة بعين شمس

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب في أحد الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق في أحد الشقق السكنية، بمنطقة عين شمس شرق القاهرة.

تفحم مسنة فى حريق شقة سكنية بمنطقة السلام

على الفور تم إخطار مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي  وتحريك سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتدخلت قوات الحماية المدنية ونجحت في السيطرة على الحريق وإخماده، دون أن يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

قوات الحماية المدنية حريق عين شمس النيابة العامة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة سيارات الإطفاء

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