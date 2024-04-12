السيطرة على حريق نشب داخل شقة بعين شمس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب في أحد الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق في أحد الشقق السكنية، بمنطقة عين شمس شرق القاهرة.

على الفور تم إخطار مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي وتحريك سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتدخلت قوات الحماية المدنية ونجحت في السيطرة على الحريق وإخماده، دون أن يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.