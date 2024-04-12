ميعاد التوقيت الصيفي في مصر.. بدأ العد التنازلي

ميعاد التوقيت الصيفي في مصر من الموضوعات التي ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك “جوجل” ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ بدأ العد التنازلي لعودة التوقيت الصيفي وتغيير التوقيت الشتوي المعمول به خلال الأيام الحالية.

وتستعرض "الدستور" في السطورالتالية، موعد إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي، وبدء التوقيت الصيفي في مصر.

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2024

ويطبق التوقيت الصيفي بمصر في آخر خميس من شهر أبريل الذي يوافق يوم 25-4-2024، إذ يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويكون بموجب هذا التوقيت الصيفي.

ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين الموافق 17 إبريل 2023، على قانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي والشتوي، والذي نص على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ووفقا للقانون الذي أقرته الدولة فيتم تطبيق هذا النظام لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر إبريل من كل عام، ووفقا لأجندة العام فيوافق آخر جمعة من شهر إبريل يوم 26، وهو الموعد الرسمي لبدء التوقيت الصيفي في مصر.

فائدة تطبيق التوقيت الصيفي

أوضح مجلس الوزراء أن تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، له العديد من الفوائد التي تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

سبب التوقيت الصيفي والشتوي

وخلال العام الماضي، قد قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فوائد التوقيت الشتوي: تتمثل في توفير مبلغ بحوالي 25 مليون دولار، طبقا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة بإنتاج الكهرباء.

وبدأ تطبيق تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها في عام 1945، بموجب المرسوم بقانون رقم 113 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول، ومنذ ذلك الحين، صدرت العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه.