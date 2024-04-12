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دخول 77 شاحنة مساعدات إلى غزة من معبر رفح اليوم

شاحنة مساعدات
شاحنة مساعدات

كشف إبراهيم عزت، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، تطورات المشهد من أمام معبر رفح البري، مؤكدًا دخول 77 شاحنة مساعدات غذائية إلى غزة من معبر رفح منذ صباح اليوم.

وقال عبر "إكسترا نيوز": "العمل مستمر على قدمٍ وساق على مدار الساعة، وهناك تكثيف للعمل داخل معبر رفح لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة".

وأشار إلى دخول 4 شاحنات وقود إلى قطاع غزة قبل قليل، من بينها 2 سولار و2 غاز.

من جهته، أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، محمد جمال، أن الدولة تتخذ الكثير من الإجراءات؛ للتخفيف من حدة الحرب على سكان قطاع غزة، سواء على مستوى الأغذية والأدوية والمحروقات، مؤكدًا أن مصر تحرص على إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات، وتحاول دائمًا مخاطبة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يُصِر على عرقلة دخول تلك المساعدات أو على الأقل تقليل عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، موضحًا أن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع، وصلت في بعض الأيام إلى ما يزيد على 400 شاحنة.

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